ماذا قال أبو الدرداء فى حُكم الاحتكار؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب

واصل مجمع البحوث الإسلامية فعاليات حملة "الاحتكار يدمر الأوطان" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

ونشرت الحملة أحد الأقوال الشهيرة للصحابى الجليل أبى الدرداء رضى الله عنه: لَوْلَا ثَلَاثٌ صَلُحَ النَّاسُ: شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ كُلِّ ذِى رَأْى بِرَأْيِهِ، والشُّحُّ هو أشدُّ البُخْل، ومطاع أى يُطيعَه صاحِبُه فى مَنْع الحُقوق التى أوجبها اللهُ عليه فى مالِه. حيث يرى أبو الدرداء فى هذا القول أن أحد أسباب فساد الناس هو الشح أى البخل الشديد، وعدم تسيير العملات والسلع والبضائع بين الناس، ويقصد بذلك الاحتكار.

وكان قد أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعية جماهيرية موسعة فى جميع محافظات الجمهورية بعنوان: «الاحتكار يدمّر الأوطان»، لمواجهة السلوكيات السلبية التى يعانى منها المجتمع والمتعلقة باحتكار السلع لتحقيق مكاسب شخصية على حساب أقوات الناس، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بضرورة التعامل المباشر مع القضايا الملحة التى تؤرق أفراد المجتمع وتمثل تحديًا لجهود الدولة التنموية خاصة فى ظل هذه الظروف الاقتصادية التى يعانى منها العالم أجمع.

الجدير بالذكر كانت قد كشفت دار الافتاء حصاد عام 2022، والذى كشفت خلاله عن عدد من الإنجازات التى حققتها على مدار العام، وذلك على النحو الآتى:

افتتاح فروع جديدة لدار الإفتاء فى محافظات مصر:

ففى ضوء جهود دار الإفتاء لتطوير أدائها ونشر خدماتها فى مختلف محافظات مصر، توجَّهت الدار خلال العام 2022 لإنشاء فروع جديدة لها فى محافظات مصر؛ تنفيذًا لخطتها الاستراتيجية الخمسية التى بدأتها الدار.

وتهدف الفروع الجديدة بالمحافظات فى المقام الأول إلى تعزيز قنوات الاتصال مع الجمهور، والتيسير عليهم للحصول على الفتوى الصحيحة من أمناء الفتوى المتخصصين بدار الإفتاء، وغيرها من الخدمات الشرعية.

وتوسَّعت الدار خلال العام 2022 من 3 فروع وصلت إلى 4 أفرع رسميًّا، وذلك بمحافظات "الإسكندرية - أسيوط- جامعة بنى سويف - مطروح"، وقريبًا ستكون هناك فروع للدار بالغربية والدقهلية والسويس وغيرها من المحافظات، حيث تستهدف الدار أن يكون لها فرع فى كل محافظة بحلول 2028.

وأعلنت الدار خلال 2022 عن افتتاح فرع جديد لها فى جامعة بنى سويف، وذلك فى مقرِّ كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، حيث يبدأ العمل فيه يوميًّا من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا فيما عدا الجمعة والسبت.