اليوم السابع
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دار الإفتاء توضح بالنسب كيف استفسر المصريون عن 1.5 مليون فتوى

الخميس، 22 ديسمبر 2022 09:00 ص
دار الإفتاء توضح بالنسب كيف استفسر المصريون عن 1.5 مليون فتوى دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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أصدرت دار الإفتاء بيانا بحصادها لعام 2022، وصرَّح الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن فتاوى دار الإفتاء خلال عام 2022 مثَّلت حتى شهر ديسمبر الجاري، أكثر من مليون وخمسمائة وثلاثة وستين ألف فتوى (1,563,250)، أجابت عنها إدارات الدار المتنوعة لجمهور المستفتين، فكانت الأولوية الإفتائية لدار الإفتاء المصرية خلال عام 2022 مرتكزة حول حماية الأسرة وتنميتها.
 
وأضاف مفتى الجمهورية أنَّ عددًا من الفتاوى المرتبطة بالقضايا الاجتماعية المستجدة قد تصدَّت لمجموعة من الظواهر السلبية التي تدقُّ ناقوس الخطر حول ضرورة الاهتمام بتحسين أوضاع المرأة، مثل: العنف الأسري، أو حقوق المرأة العاملة، أو حقوق الزوجة وواجباتها.. إلخ.
 
- نسبة فتاوى الأسرة (63%)
 
- نسبة فتاوى التطرف (12%)
 
- نسبة فتاوى العبادات (9%)
 
- نسبة فتاوى المعاملات المالية (7%)
 
- نسبة فتاوى الشئون والعادات (4%)
 
- نسبة فتاوى المستجدات والنوازل (3%)
 
- نسبة فتاوى الآداب والأخلاق بنسبة  (2%)  
 
انفو حصاد دار الافتاء
انفو حصاد دار الافتاء
 
وحرصت دار الإفتاء خلال عام 2022 على أن تكون مصدرًا للإشعاع الإفتائي على مستوى العالم، فكانت لها نشاطات ملحوظة في مجال الفتوى على المستوى الخارجي أيضًا، فضلًا عن جهودها في ملف تدريب الطلاب والأئمة من العاملين بالحقل الإفتائي وتأهيلهم لمواجهة الآراء المتطرفة والشاذة، حيث أَوْلَتِ اهتمامًا كبيرًا بالعلوم الحديثة للتدريب على الإفتاء وزادت من عدد ساعات التدريب، كما حرصت الدار أيضًا على تطوير العمل الإفتائي من خلال التوسع في إنشاء الكثير من الإدارات المختصة بشئون الفتوى، والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة بهدف إثراء العمل الإفتائي ومواكبة التطورات الحادثة على مستوى العالم، بالإضافة إلى التوسع في فروع الدار بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة الجمهور.

دار الافتاء

حصاد دار الافتاء 2022

حصاد 2022

حصاد الفتاوى

حصاد عام 2022



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