كهرباء القناة: السيطرة على حريق محدود بمبنى الشركة.. ولا خسائر

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، أن حريق محدود اندلع بمقر الشركة بسبب ماس كهربائي بمبرد المياه بالدور الرابع بديوان عام الشركة، مؤكدا أنه لا يوجد أى خسائر فى الأرواح أو خسائر مالية بالشركة نتيجة هذا الحادث.

وأوضح أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحريق لم يلتهم أى مستندات أو أوراق خاصة بمحاضر سرقات التيار الكهربائي كما تردد، موضحا أن الحريق تم إخماده على الفور، ولم ينتج عنه أى خسائر - على حد قوله.

و أشار أبو وردة ، إلى أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تعمل حاليا على خفض نسب الفقد بالشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن فى جميع المحافظات التابعة للشركة، مشيرا إلى أن التطوير الذى حدث بالشبكة الكهربائية قادر على تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين و بأعلى جودة.

وقال أبو وردة أنه تم تنظيم ورشة عمل حول " تحسين مهارات التواصل مع ذوي الهمم وتعليم لغة الاشارة" للعاملين بمراكز خدمة العملاء بالشركة بالتعاون مع د وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الإسماعيلية و قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس ، بهدف تدريب ممثلي خدمة العملاء بشركة القناة من خلال 87 مركز خدمة فى 7 محافظات تشمل "الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – الشرقية – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – المدن الجديدة" علي كيفية التعامل مع أبنائنا من ذوي الهمم والصم والمكفوفين.

وأكد أبو وردة أن الشركة لا تدخر جهداً في سبيل دعم دوي الهمم لمواجهة التحديات والتغلب عليها، وتوفير أفضل سبل العناية بهم، وتوفير الخدمات لهم، تأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة، وتطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.