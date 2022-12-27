قطار المجلس القومى للمرأة يواصل مسيرته داخل قرى حياة كريمة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

يواصل قطار المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف، جولاته داخل قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وتتنوع الخدمات التى يقدمها المجلس داخل قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى لا تقتصر على حملات التوعية فقط بل تشمل أيضاً خلق فرص عمل وتوفير مصدر رزق ثابت لسيدات قرى المبادرة.

وأكدت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف بدء تفعيل تطبيق " تحويشة" ، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسي، والبنك المركزي المصري، داخل قرى "حياة كريمة" ضمن برنامج الشمول المالي، الذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة بقرى المبادرة بمركزي ناصر وببا.

وأضافت نرمين محمود، أنه يتم تنفيذ برنامج تحويشة داخل 22 قرية منهم 14 قرية في 4 مجالس قروية بمركز ببا و8 قرى في 5 مجالس قروية بناصر، بإجمالي 30 ألف سيدة بالمركزين، لانضمامهن للمشروع واستخراج فيزا تحويشة لهن.

وأضافت نرمين محمود أن البرنامج يتكون من فريق عمل يشمل 13 مشرفة قرية و 63 ميسرة مالية بتنفيذ مجموعة كبيرة من التدريبات السيدات المستهدفات بالمشروع ومنها تدريب "التثقيف المالي" والذي من خلاله تتعرف السيدات على كيفية إدارة أموالهن وعمل موازنات للدخل الشهري وأيضًا التعرف على المؤسسات المالية بالدولة ، بجانب تنفيذ تدريبات التمكين الاجتماعي بهدف تحسين الصورة الذاتية للمرأة عن نفسها ومحاولة تطوير ذلك عن طريق مفاهيم التوكيدية وحب الذات ، بالإضافة إلى قيام الفريق بعمل جلسات محو الأمية الرقمية للسيدات لتعليمهم الأرقام وأساسياتها.

وأكدت نرمين محمود استمرار جلسات الدوار التى يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، و في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأشارت نرمين محمود إلى تنفيذ فعاليات امسيات الاسرة المصرية بمحافظة بني سويف داخل قرية طحا بوش مركز ناصر واستهدفت عدد 1000 من السيدات والرجال والأطفال والتي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة .

وتشمل الأمسيات عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الاساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة .

وأكدت نرمين محمود على تنفيذ فعاليات حملة الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف بمحافظة بنى سويف، مشيره الى عقد المجلس 16 ندوة وذلك بمركزى ببا وناصر بقرى أبو شربان و طرشوب و الحمام و البرج و كفر منصور وأم الجنازير و بني مؤمنة و أبو دخان و الفقاعي و جزيرة الفقاعى و هلية و رزقة المشاركة و طوه والبكرية وقرية مدينة ناصر و كفر الجزيرة.



أمسيات ثقافية



جلسات الدوار بقرى بنى سويف



جلسات الدوار



حضور سيدات بنى سويف



حضور سيدات ونساء القرى