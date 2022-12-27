قضاء فرنسا يوجه تهم القتل ومحاولة القتل على أساس عنصرى لقاتل الأكراد

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أصدر قاضي التحقيق الإثنين لائحة اتهام بحق المشتبه به في قتل ثلاثة أكراد وإصابة ثلاثة آخرين الجمعة، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

ووفقا لقناة فرانس 24 الفرنسية، فإن قاضي التحقيق وجه إلى المشتبه به، وهو سائق قطار متقاعد يحمل الجنسية الفرنسية ويبلغ من العمر 69 عاما، تهم القتل ومحاولة القتل على أساس العرق أو الإثنية أو البلد أو الدين، فضلا عن اتهامه بالحصول على أسلحة وحيازتها من دون رخصة.

وبعيد إلقاء القبض على المشتبه في إطلاقه النار، قال للشرطة إنه فعل ذلك لأنه "عنصري". من جهتها كشفت المدعية العامة في باريس لوري بيتشو في بيان أنه أثناء احتجازه لدى الشرطة اعترف بأنه يكن "كراهية للأجانب أصبحت حالة مرضية" منذ تعرض منزله للسطو عام 2016.

كما وصف المشتبه به نفسه بأنه "مكتئب" و"يميل إلى الانتحار"، وقال "لكن قبل الإقدام على الانتحار، كنت أرغب دائما في قتل مهاجرين، أجانب، منذ هذا السطو".