فوضى القطارات مستمرة ببريطانيا بعد 4 أيام إضراب.. والنقابات تهدد بالتصعيد

كتبت نهال أبو السعود

يواجه البريطانيين حالة من الفوضى في محطات القطارات مع انتهاء الإضراب الأخير لعمال السكك الحديد بعد توقف دام 4 أيام من قبل أعضاء النقابة الخاصة بهم.

ووفقا لصحيفة الإندبندنت، تبدأ الإضرابات القادمة في خلال أسبوع ومن المقرر توقف 48 ساعة في الفترة من 3-4 و 6-7 يناير بواسطة النقابة، مع خروج سائقي القطارات من اتحاد Aslef في منتصف نهار الخميس 5 يناير.

وخلال ذلك، اشتدت الحرب الكلامية بين النقابة وأصحاب العمل وحكومة بريطانيا، فقبل الانسحاب الأخير ، قال الاتحاد إنه متاح للمحادثات لكن الوزراء "فقدوا".

قال مايك لينش الأمين العام لاتحاد عمال النقل: "إلى أن تمنح الحكومة صناعة السكك الحديدية تفويضًا للتوصل إلى تسوية تفاوضية بشأن الأمن الوظيفي والأجور وظروف العمل ، ستستمر حملتنا في العام الجديد ، إذا لزم الأمر".

في صباح اليوم، كررت مجموعة توصيل السكك الحديدية (RDG) ، التي تمثل مشغلي القطارات، إصرارها على أن النزاع لن يتم تسويته إلا إذا وافقت النقابات على التغييرات "اللازمة لوضع الصناعة على أساس مستدام".

قال دانيال مان، مدير عمليات الصناعة في RDG: "لا أحد يريد أن يرى هذه الإضرابات تمضي قدمًا، ولا يسعنا إلا أن نعتذر للركاب وللعديد من الشركات التي ستتضرر من هذا الاضطراب غير الضروري والمدمّر.

وأضاف: "ننصح الركاب بالسفر فقط إذا كان ذلك ضروريًا للغاية خلال هذه الفترة ، والسماح لهم بوقت إضافي والتحقق من موعد مغادرة أول وآخر قطار لهم لن يتم حل هذا النزاع إلا من خلال الموافقة على الإصلاحات التي طال انتظارها لترتيبات العمل".

وقالت نادين راي ، المديرة المنظمة لنقابة TSSA انه يوجد خطط لمزيد من الاضرابات: "لم تترك الحكومة لعمال السكك الحديدية أي خيار آخر نتيجة لجدول أعمالهم المناهض للعمال الذي يعرقل المحادثات".

وتابعت: "إن أزمة تكلفة المعيشة تعيق الأوضاع المالية للأسر علاوة على سنوات من تجميد الأجور. نأمل أن تتخذ الحكومة قرارًا بمناسبة العام الجديد لمنح أصحاب العمل حرية التفاوض بشأن صفقة تلبي تطلعاتنا وتحل هذا النزاع".