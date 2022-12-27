فصل التيار الكهربائى غدا عن عدة مناطق بالغردقة لمدة 5 ساعات.. اعرف السبب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وكشف مركز عمليات المحافظة، أن سيتم فصل التيار الكهربي غدا من الساعة 9 صباحا حتي الثانية ظهرا عن مناطق مناطق قري سهل حشيش، والدولفين، ومورنينج ستار، والجمال والكمين الجنوبي.

وكان أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء عن تقسيم عرابيا بالغردقة من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

كان مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.