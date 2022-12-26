فصل التيار الكهربي اليوم 5 ساعات عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة اليوم الاثنين، بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .

وأكد مركز العمليات في بيان له أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربي عنها اليوم بمدينة الغردقة هي بنزينة عويد، والرصيف البحرى، وميناء الصيد، ومصنع الثلج، والجمعية الاستهلاكية، وذلك من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

وكان اعلن مركز عمليات البحر الاحمر عن فصل التيار الكهربي عن مناطق فيلات مجاويش وشركة الغاز، وموقع عاصفة الصحراء، اليوم الأحد من الساعة 9 صباحا حتي الثانية ظهرا، لاجراء الصيانة الدورية المتبعة للمحولات.

كان مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.