طرق التخلص من جفاف اليدين فى الشتاء

كتبت فاطمة خليل

جفاف اليدين من المشاكل الشائعة فى فصل الشتاء وقد يكون الأشخاص الذين يغسلون الأطباق بشكل متكرر أو يعيشون فى مناخ بارد وجاف أكثر عرضة للمعاناة من جفاف الأيدى مقارنة بغيرهم، بحسب موقع "medicalnewstoday".

والطقس مسئول عن جفاف اليدين الذى يحدث بشكل رئيسى فى فصل الشتاء، حيث إنه عندما يصبح الطقس بارداً، يجف الهواء، ولا يستطيع الجسم الاحتفاظ بالرطوبة وتتسبب قلة الرطوبة في الهواء في جفاف الجلد واليدين.



طرق التخلص من جفاف اليدين في الشتاء 1. استخدم كريمات الترطيب

تم تصميم العديد من المرطبات لليدين ويجب على الشخص استخدام كريم مرطب على يديه بعد غسلها للمساعدة في استعادة الرطوبة الطبيعية للجلد هناك أيضًا العديد من الزيوت ، مثل زيت جوز الهند ، والتي قد تؤدي إلى نتائج مماثلة.

2. حماية الجلد

يمكن للشمس أن تجفف البشرة وتسبب الحروق وتؤدي إلى مشاكل صحية أخرى أكثر خطورة.

يجب حماية جميع مناطق الجسم من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وليست اليدين استثناءً ويمكن أن تساعد حماية اليدين باستخدام واقي شمسي عالي الجودة في منع أشعة الشمس من الجفاف.

3. جرب العلاج طوال الليل

يجب أن تستخدم كمية وفيرة من المستحضرات أو الكريمات المرطبة، وبمجرد وضع الكثير من الكريم، يجب على الشخص ارتداء الجوارب أو القفازات على اليدين، تساعد الأغطية على إبقاء المرطب ملامسًا للجلد، بحيث يتم امتصاصه طوال الليل.

4. وضع الصبار

الصبار مكون شائع فى العديد من منتجات البشرة بسبب خصائصه كمضادات حيوية ومضادة للالتهابات، الصبار متوفر بدون وصفة طبية ويمكن وضعه على البشرة كمرطب طبيعى وآمن.

5. تجنب الصابون

يمكن أن يكون للمواد الكيميائية الموجودة غالبًا في الصابون تأثير تجفيف لليدين ويجب على الناس تجنب غسل أيديهم بشكل مفرط إن أمكن لتجنب جفافها.

6. ارتداء القفازات

قد يساعد ارتداء القفازات المطاطية عند ملامسة اليدين للماء على منع جفاف اليدين.

يجب على الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلاً وأيديهم مغمورة بالمياه أو ملامستها للماء أن يفكروا في ارتداء قفازات مطاطية.

يمكن أن يؤدي التعرض المطول للماء إلى جفاف اليدين لأنه يزيل الزيوت الطبيعية من الجلد وتوفر القفازات طبقة من الحماية للمساعدة في منع جفاف اليدين.

7. استخدم المرطب

غالبًا ما يستخدم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي أجهزة ترطيب الهواء للمساعدة في التنفس، ومع ذلك، يمكن أن يكون لجهاز ترطيب الهواء تأثير كبير على حماية الجلد من الجفاف عندما يعيش الناس في بيئة جافة أو خلال أشهر الشتاء.

8. تقليل التوتر

بالنسبة للأشخاص المصابين بالإكزيما، يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تفشي المرض أو اندلاعه، ويمكن أن يساعد الحد من التوتر الشخص المصاب بالإكزيما على تجنب جفاف الجلد في أيديهم ومناطق أخرى من الجسم.

9. تجنب مجففات الهواء الساخن

تميل مجففات الهواء الساخن إلى تجفيف الجلد يمكن للهواء الجاف الساخن أن يجفف اليدين. من الأفضل محاولة استخدام المناشف الورقية عند الإمكان وتجفيف اليدين بالتربيت عليها.

10. التقشير

يمكن أن يساعد التقشير في إزالة الجلد الميت والجاف والمتضرر، ويمكن لأي شخص استخدام حجر الخفاف ، أو محاولة صنع محلول محلي الصنع عن طريق خلط زيت الزيتون وملعقة إلى ملعقتين كبيرتين من السكر الحبيبي وتقشير الجلد الجاف.