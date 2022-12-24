كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تكون أشهر الشتاء قاسية على بشرتنا وتسبب جفاف الجلد بشكل كبير بسبب الهواء البارد الذى نتعرض له، ويساعد استخدام مرطب جيد في تجنب جفاف الجلد، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يجب إضافتها للنظام الغذائي التي تساعد في منع جفاف الجلد، بحسب موقع "Health".

6 أطعمة تناولها للتخلص من جفاف الجلد في الشتاء 1. تناول الموز من أجل بشرة صحية

الموز غني بالفيتامينات مثل أ، ب، ج، د، وكذلك النحاس والزنك والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والألياف.

إن الموز له خصائص مضادة للتجاعيد ويساعد في ترطيب البشرة تساعد الألياف في إزالة السموم، ما يجعل خلايا الجلد تبدو شابة مرة أخرى، وتناول الموز يوميًا يحافظ على نضارة البشرة ونعومتها.

2. استخدم زيت جوز الهند في طعامك لعلاج جفاف الجلد

يستخدم زيت جوز الهند لسنوات عديدة لمشاكل الجلد والشعر، لأن خصائصه من الأحماض الدهنية تجعل هذا الزيت ممتازًا، ويحتوي على كميات جيدة من فيتامينات E وK والدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المشبعة المتعددة وكذلك البروتينات.

3. بذور الكتان فعالة للغاية للبشرة

إن مجرد ملعقة من بذور الكتان تساعد في علاج الإمساك وتقليل الوزن والحفاظ على صحة القلب وعلاج المشاكل المتعلقة بالجلد فهى غنية بالأحماض الدهنية الأساسية (أوميجا 3 وأوميجا 6) والقشور والأستروجين النباتي والبروتين والألياف.

4. أسماك الماء البارد لبشرة ناعمة

وتعتبر الأسماك مثل سمك السلمون والتونة والرنجة مفيدة لصحتك، حيث توجد أحماض أوميجا 3 الدهنية فيها.

إن تناول هذه الأسماك يزيل الالتهابات، كما تخرج السموم وتبقى رطوبة الجلد.

5. الخيار علاج ممتاز للبشرة الجافة

يحتوي على نسبة عالية من الماء ولهذا يعتبر من أفضل الأطعمة للبشرة الجافة.

ثمرة خيار تحتوى على 287 جرامًا من الماء كما أنه يحتوي على فيتامينات A وC وK بصرف النظر عن حمض الفوليك والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والسيلينيوم والفوسفور وأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف.

6. زيت الزيتون مفيد في تغذية البشرة

يحتوي زيت الزيتون على الأحماض الدهنية التي تحمي الطبقة العليا من الجلد من التآكل والتلف وتداوي الجروح أيضًا كما أنه يمنع تكوين أي نوع من البقع ويحافظ على ترطيب البشرة، لذلك فإن زيت الزيتون مفيد للغاية في تغذية البشرة وتنعيمها.

وتحتاج أيضًا إلى الحد من استخدام الصابون لتجنب جفاف الجلد ومحاولة استخدام واقي الشمس الذي يحتوي على الزيت لحفظ الرطوبة.