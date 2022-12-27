ضبط 183 طن أرز شعير وتحرير 16 محضراً للمحتكرين بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز محافظة كفرالشيخ عدد من الحملات التموينية بناءً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ بتشديد الرقابة وتشكيل لجان للمرور على المخازن وأماكن احتكار الأرز والشعير والأبيض بدون سند قانونى بدائرة المحافظة، بالتعاون مع مباحث التموين.

وتمكنت الحملات بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين من ضبط 115 طن أرز شعير بالمخازن بدون تصريح بغرض حجبها عن الأسواق واحتكارها وتحرير 7 محاضر جنح مركز الحامول ( 19828، 19829, 19830, 19813, 19814, 19815، 20046), وضبط 26 طن أرز شعير بالمخازن بدون تصريح بغرض حجبها عن الأسواق واحتكارها، وتحرير محضرين جنح دسوق ( 20402, 20403).

كما تمكنت الحملات من ضبط 8 أطنان أرز شعير بالمخازن بدون تصريح بغرض حجبها عن الأسواق واحتكارها، وتحرير محضر جنح الرياض (17812)، وتم ضبط ايضاً 7 أطنان و 695 كيلو ارز شعير بالمخازن بدون تصريح بغرض حجبها عن الأسواق واحتكارها وتحرير محضرين جنح سيدى سالم ( 33827, 33858), وضبط 37 طن أرز شعير بالمخازن بدون تصريح بغرض حجبها عن الأسواق واحتكارها وتم تحرير 4 محاضر جنح كفر الشيخ ( 16917, 16959, 16961, 16917).

وتتنوع أصناف الأرز المصرية المنزرعة بالمحافظات المصرية، في صفاتها وقدرتها على تحمل الظروف المعاكسة وتواكب التحديات التي تواجه المجال الزراعي بصفة عامة و زراعة محصول الأرز بصفة خاصة، فمعظم هذه الأصناف عالية الإنتاجية قصيرة إلى متوسطة العمر مقاومة للأمراض وذات صفات جودة عالية لتلائم ذوق المستهلك المصرى.

وقال الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز، بمحطة البحوث الزراعية بكفر الشيخ، إن زراعة محصول الأرز تتركز في منطقة وسط وشمال الدلتا، فنجد أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي كبيرة من الأراضي المتأثرة بالأملاح فهي إما أراضي ملحية أو ملحية قلوية و تحتاج مثل هذه الأراضي إلى أصناف أرز تتحمل الملوحة، ومن أصناف الأرز الحديثة، جيزة 178 وجيزة ،179 و هجين مصري واحد، و سخا ،104، وسخا سوبر 300 ، وتجود في تلك المناطق و تتحمل الزراعة في الأراضي الملحية، و تعطى محصول يقارب من 3 – 3.5 طن / فدان، و هذا هو أول تحدى نجح فيه قسم بحوث الأرز في استنباط تلك الأصناف لتلائم الزراعة في الأراضي المتأثرة بالأملاح.