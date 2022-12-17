حملات نظافة وتجميل بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، أعمال نظافة يومية ب"بيلا، دسوق، والحامول، وقلين، ومصيف بلطيم، ومطوبس، والرياض، وسيدي سالم، وبلطيم، ومسير ،وبرج البرلس، وفوه، سيدي غازي، كفر الشيخ" تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

نظمت الوحدات المحلية لقري مركز بيلا، برئاسة جمال ساطور، حملة نظافة مكبرة بنطاق الوحدات القروية ورفع القمامة والمخلفات الصلبة من مناطق التجمع أول بأول فضلاً عن أعمال تسوية وتمهيد الطرق التى تقوم بها الوحدات للظهور بالشكل الحضارى للقري، وتابع رؤساء الوحدات القروية، أعمال رفع تراكمات القمامة من شوارع جميع القرى، والتي أسفرت على رفع كميات كبيرة من القمامة والأتربة بنقاط تجميع القمامة بنطاق القري الأم والتوابع، للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين.

وتابع أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استكمال أعمال حملة إزالة الإعلانات العشوائية والمخالفة بمدينة كفر الشيخ، وأعمال النظافة اليومي بحي شرق وغرب العاصمة، ورفع المتولد اليومي.

وتابع محمد سعيد حامد ، رئيس مدينة مسير، أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة من النقاط الثابتة ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، ورفع المخلفات ومتابعة النظافة العامة اليومية وإصلاح وصيانة كشافات الإنارة العامة في المدينة والتوابع ، لرفع كفاءة الإنارة العامة وحسن سير وانتظام العمل بمدينة سيدي غازي وتوابعها .

وأشرف السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على رفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية بالاضافة إلى المداومة على رى وتهذيب وتقليم الأشجار على جانبي الطرق و الميادين العامة و العناية بها للحفاظ عليها من التلف.

وأشرفَ عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة، ومتابعة اعمال كنس الشوارع، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي، وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها،وتحميلها إلى المقالب العمومية٠

وتابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال النظافة بمدينة قلين وقرى المركز، واستمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى ا لمركز، وتكثيف حملات النظافة، ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العام.

وأشرفَ هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين.

كما تابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال النظافة اليومية، واستمرار رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، حفاظاً على البيئة والصحة العامة، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إضافة لحملة نظافة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي ، ومسح وتمهيد ورفع الأتربة بجوار الأرصفة من على الطريق الدولي الساحلي، حفاظاً وسلامة على أرواح المواطنين.

وتابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملات النظافة وتجريف ورفع الرمال بالمكنسة الميكانيكية، وإزالة القمامة، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات وحملات رفع الرمال من الشوارع ومن على الأرصفة ، للحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة بلطيم.

كما أشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، رفع كفاءة النظافة العامة، ومتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الرافد الدولى، ورى الاشجار بقرى مركز الرياض، إضافة لرفع المتولد اليومي.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال النظافة العامة، ورفع المتولد اليومى من القمامة بإستمرار، بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية.

وتابع على سلامه، رئيس مدينة مسير، أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول وإزالة المتولد اليومى من القمامة، ورفع التراكمات والمخلفات ،ومسح الطرق لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة.

وأشرف وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال النظافة اليومية، لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين ،لرفع مستوى كفاءة النظافة العامة بالمدينة، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج، رفع مخلفات الأتربة بجانب البلدوارت،ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والتواصل مع المواطنين ميدانياً.

وأشرف سليم أبو شريف، على حملة النظافة بمدينة وقرى فوه، من رفع الحاويات، المخلفات، كما تابع أعمال الصرف الصحي بقرية السالميه، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم فورا.



اعمال التظافة بسيدي غازي



رفع المخلفات ببيلا



كنس الشوارع بالرياض