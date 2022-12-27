ضبط أرز أبيض معبأ بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدره فى حملة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة نجحت فى ضبط 900 كيس أرز أبيض معبأ بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدر حيازته، وذلك بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار وأثناء مرورنا بناحية العوامية بندر الأقصر، لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، إن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 900 كيس أرز أبيض معبأ زنة الكيس الواحد واحد كجم بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدر حيازته، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 24035 جنح القسم لسنة 2022م ضد "أ.أ" لعرضه على النيابة العامة المختصة.

وكان قد قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملة مكبرة بنطاق مدينة إسنا بالاشتراك مع مباحث التموين ومباحث مركز إسنا، للتأكيد على التصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة فى الأسعار، وذلك بإشراف الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط إجمالي عدد 67 جوال أمونيوم بيكربونات النشادر زنة الجوال 25 كيلو جرام متحجر ويشتبه فى صلاحيتها للاستخدام بإجمالي وزن 1675 كيلو جرام، وعدد 180 كرتونة مكرونة بكل كرتونة عدد 20 كيس زنة الكيس 250 جرام بإجمالي وزن 900 كيلو جرام، وكذلك عدد 255 لفه جبنة فيتا بكل لفة عدد 27 علبة زنة 250 جرام بإجمالي عدد 6075 علبة، وجميع ما تم ضبطه كان بداخل مخزن بدون ترخيص وغير مصحوب بالفواتير وتم التحفظ عليها.

كما تم ضبط إجمالي عدد 6210 كيلو جرام أرز أبيض معبأ وغير مدون عليه سعر البيع بداخل مركز تعبئة وتغليف بدون ترخيص أو مستندات وحيازة سلعة استراتيجية وحجبها عن الأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة، حيث شارك فى الحملات كلا من عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين، وعبد العظيم النوبى، ومحمود أبو الوفا مفتشي التموين، وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية على التصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة فى الأسعار.