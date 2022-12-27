صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "التجارة" بنسبة 1.6%

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.5%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1%، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، وزاد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.5%، وقفزت قطاعات خدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والسياحة والترفيه بنسبة 0.4%، ثم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.2%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.5%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.2%.

كما تباينت م ؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.94 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 952.773 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 489.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.5 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.77%، والعرب على 4.69%، واستحوذت المؤسسات على 22.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.6 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 42.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 25.5 مليون جنيه، 32.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 14485 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2578 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 17577 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 5961 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2761 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 4087 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3542 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1277 نقطة.