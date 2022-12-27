شرطة التموين تضبط 2062 قضية فى حملات موسعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط (2062) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (4) قضايا حجب " أرز أبيض " بمضبوطات بلغت (7,100 طن أرز أبيض "عينى")، (33) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (17,967 طن أرز أبيض "عينى")، (8) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (70,085 طن أرز شعير "عينى")، (55) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (163,384 طن أرز شعير "مستندى") ، (2) قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت (16 طن أعلاف حيوانية "عينى")، وكذا ضبط (6) قضايا أعلاف وأسمدة زراعية "غش - مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (49 طن أعلاف حيوانية وداجنة "عينى" – 17418 عبوة مبيدات حشرية - طن قمح مخلوط بسم فئران)، كذا ضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (7,300 طن دقيق أبيض " عينى" - 3,050 طن "سكر -مكرونة") ، وكذا ضبط (811) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (3,200 طن دقيق أبيض "عينى" – 16,730 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" -3,500 طن أسمدة زراعية – 4781 عبوة سجائر)، وكذا ضبط (911) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (11 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 180 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 195 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 525 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (61,700 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 1,700 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 100 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا ضبط (14) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (555 كيلو جرام "سكر تموينى" – 3640 إسطوانة بوتاجاز).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (352,771 طن "مستندى – عينى") أبرزها (61,700 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" -1,700 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 100 رغيف - 10,500 طن دقيق أبيض "عينى" – 25,067 طن أرز أبيض "عينى" - 70,085 طن أرز شعير "عينى" – 163,384 طن أرز شعير "مستندى" - 19,780 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 555 كيلو جرام "سكر تموينى" - 3640 إسطوانة بوتاجاز - 4781عبوة سجائر – 17418 عبوة مبيدات حشرية – 3,500 طن أسمدة زراعية - 65 طن أعلاف حيوانية وداجنة "عينى" - طن قمح مخلوط بسم فئران) كان أبرزها ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (12 طن "مكرونة - سكر حر") بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (2,650 طن "مكرونة - سكر حر - زيت طعام") بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" - بمحافظة سوهاج) وبحوزته كمية قدرها (2 طن دقيق أبيض "عينى") معبأ داخل عبوات بدون مستندات مجهول المصدر تم تخزينه لحجبه عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المديرة المسئولة عن مخبز بلدى - بمحافظة القليوبية) لتصرفها فى كمية قدرها (21,600 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") بالإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء مستولية على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (63) قضية بمضبوطات بلغت (233,469 طن أرز شعير "مستندى – عينى")، وضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة ، وبحوزته كمية قدرها (6,1 طن "لحوم مجمدة - مصنعات دواجن – دواجن كاملة") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة ، وبحوزته كمية قدرها (2,57 طن "لحوم مجمدة - مصنعات لحوم مجمدة") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية ، وبحوزته كمية قدرها (1,8 طن "مصنعات لحوم") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخزن لبيع مواد الأدوية) بمحافظة القليوبية، لقيامه بالإعلان والترويح على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عن بيع أدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة وغير صرح بتداولها .. وبحوزته كمية قدرها (1500000 قرص أدوية خاصة بعلاج بعض الأمراض) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (51) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (5344 عبوة "سجائر"، 100 قطعة "سيجار" مختلفة الأنواع).