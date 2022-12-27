"شباب كفر الشيخ" تنظم ندوة تعريفية عن نظام حق الامتياز التجارى «الفرنشايز»

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الندوة التعريفية عن نظام حق الامتياز التجارى "فرنشايز " للشباب الراغبين فى بدء مشروعات صغيرة، بقاعة التعليم المدنى بالمديرية بحضور 33 مستفيد وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب وجيهان رشوان، مدير الإداره العامه لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة حريصة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، على تقديم الندوات التعريفية والتدريبات للشباب التى تدعم انتشار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع شركاء التنمية واستحداث آليات مختلفة ومتطورة لإدخال التقنيات والنظم الحديثة والعالمية لتلك المشروعات فى مصر، وتكريس كافة الإمكانيات فى دعم إقامة المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

تناول شريف السواق، مدرب وزارة الشباب ومنسق تدريب المشروعات الصغيرة، خلال الندوة التعريفية مفهوم الفرنشايز وهو الإستثمار فى حق الانتفاع بالعلامة التجارية، التى ترغب فى التوسع محليا وعالميا ويمكن لها أن تحقق ذلك بدون إنفاق استثمارات إضافية، وإنما من خلال التعاقد مع المستثمرين الراغبين فى استثمار أموالهم فى مشاريع قليلة المخاطر أو مضمونة النجاح لسابق نجاحاتها فى فروع محلية أو دولية على مستوى العالم.

حضر الندوة التعريفية حسين عمر، مسؤول تدريب جهاز تنمية المشروعات، الذى أوضح دور الجهاز فى تمويل مشروعات الفرينشايز، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب كما ناقشت الندوة نظام الفرنشايز «الامتياز التجاري» للشركات العالمية والمحلية الذى يؤدى إلى تطوير الآليات والنظم الإدارية والفنية التى تعمل من خلالها تلك المشروعات مما يعمل على زيادة قدراتها الإنتاجية والتسويقية ويجعلها أكثر قدرة على الاستمرار والاستقرار وتوفير فرص العمل.