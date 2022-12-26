رياضة كفر الشيخ تنظم مبادرة "صحتك بالدنيا" لعلاج السمنة وتشوهات القوام

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مبادرة وزارة الشباب والرياضة "صحتك بالدنيا " من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضى بالتعاون مع وحدة الطب الرياضي بالمديرية لعلاج السمنة مبادرة صحية مجتمعية للكشف عن تشوهات القوام اليوم الإثنين، بحضور 200 مشارك من الجنسين، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، و الدكتور أحمد عبد ربه، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الوحدات و كابتن محمود البنا الحكم الدولي، الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ جاء ذلك بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة و الدكتور محمود بسيوني مدير وحدة الطب الرياضي وقيادات مديرية الشباب والرياضة.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيب بجميع ضيوف المديرية كما رحب وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي الذي أبدى سعادته بتواجده ففي محافظة كفر الشيخ لإطلاق المبادرة التي تستهدف في مرحلتها الأولى 4 محافظات، وهي الفيوم وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .

شمل برنامج الندوة محاور رئيسية وهي التغذية و اللياقة الصحية و تشوهات القوام وكيفية علاجها و إجراء تحاليل طبية قياسات انثروبومترية للمشاركين، و بدأ الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، بأن البرنامج انطلق ضمن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن أمراض السمنة و لذلك تشهد الفترة الحالية اهتمام كبير بين جميع الفئات العمرية بالرياضة، إن كان جيل الشباب أكثر فئة عمرية تعانى من تشوهات القوام بسبب الممارسات الحياتية اليومية الخاطئة.

ناقش عميد كلية التربية الرياضية، خلال برنامج المبادرة مفهوم الوقاية خير من العلاج و أكد أن مريض الضغط له تمرينات رياضية مناسبة و كذلك مرضى القلب ومرضى السمنة لضمان ممارسة الرياضة وفق برنامج يناسب حالته للحفاظ على الصحة العامة ومقاومة العادات الخاطئة التي تؤثر على العمود الفقري والغضاريف موضحاً عدد الفقرات و تأثيرها على شكل القوام مطالباً بالحفاظ على وضعية الجسد في حالة الجلوس، الوضع التشريحى الصحيح بوضع الكتفين في وضعهم الطبيعي والصدر مفتوحاً وكذلك في الوقفة و النوم، مجملا أن كلما كانت العضلات و الأربطة في حالتها الطبيعية السليمة انتصرت على الجاذبية الأرضية التي تقاوم اعتدال الجسم الأمر الذي يقاوم انحراف القوام .

يقدم البرنامج في الجزء الثاني منه الدكتور أحمد شلبي، مدرس بقسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية و محاضر المادة العلمية، انطلاق المبادرة برياضة كفر الشيخ بالتنسيق مع إدارة الأداء الرياضي بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة و إشراف تنفيذي للدكتور جمال الشهاوي مدير إدارة الأداء الرياضي و منسق المبادرة بالمحافظة محمود سلطح.