سقوط عاطل وسائق بحوزتهما 2 كيلو هيروين وحشيش قبل ترويجها بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل وسائق، لأحدهما معلومات جنائية، كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة قليوب، وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط عاطل وسائق لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات، أعلى الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة المركز.

وبالمعاينة تبين تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "ع م ع"، 28 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، و"ر ا ع"، 28 سنة، سائق، ومقيمين 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما حوالي 2 كيلو جرام من مخدري الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.