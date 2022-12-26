ضبط 19 طن أرز ودقيق لحجبها عن التداول وبيعها بالسوق السوداء فى القليوبية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة، وكذلك ضبط المتلاعبين بأسعار السلع، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 14 طن أرز أبيض بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لبيع المواد الغذائية، بدون ترخيص، بمنطقة أجهور الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ، لقيامه بتخزين كميات من السلع الاستراتيجية لحجبها عن التداول وبيعها للمواطنين والاتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، للاستفادة من فارق السعر وتحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2 طن أسمدة زراعية، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لبيع المبيدات الزراعية، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بدون سجل تجاري، وتخزينه كميات كبيرة من المبيدات والأسمدة الزراعية المحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية وبدون فواتير، لبيعها للمواطنين بالسوق السوداء بسعر أعلى من السعر الرسمي لتحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة.

كما تم ضبط 3 أطنان من الدقيق، بحوزة المدير المسؤول عن مخبز إفرنجي، بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة طوخ، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيعه الخبز بأعلى من السعر الرسمي المعلن من قبل الدولة، للاستفادة من فارق السعر، وتحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.