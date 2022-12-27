أوردت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، هذا النبأ، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت سفينة "أوشن فايكينج" قد وصلت في 11 نوفمبر الماضي إلى فرنسا، لترسو بميناء مدينة تولون جنوب البلاد، وعلى متنها 230 مهاجرا وذلك على خلفية مواجهة دبلوماسية بين فرنسا وإيطاليا جعلت التوتر بين البلدين على أشده.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، أن السفينة الإنسانية "أوشن فايكنج" سترسو فى ميناء مدينة "تولون" العسكرى في جنوب فرنسا والمطلة على البحر الأبيض المتوسط .