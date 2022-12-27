حملات تفتيشية مكثفة لرؤساء مدن كفر الشيخ على منافذ البيع للتأكد من ضبط الأسعار

كفر الشيخ- محمد سليمان

قام رؤساء المراكز والمدن بمحافظة كفر الشيخ، بجولات ميدانية، لمتابعة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، والتأكد من عدم مغالاة التجار وتوافر السلع وبيعها بأسعارها المقررة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع، لمواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار، وضبط الأسعار، بما يتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء، بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

قامت حملة برئاسة ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بجولة مسائية على عددٍ من منافذ بيع السلع الأساسية، والمحلات التجارية لتجارة الجملة بمدينة مطوبس، وتابع ضبط الأسعار والالتزام بالتسعيرة المعلنة، وبيان الأسعار المعروضة لدى كل تاجر، مشدداً على عدم المساس و التلاعب بالأسعار واستمرار عمل الحملات اليومية لضبط الاسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تاجر يقوم بالتلاعب بالأسعار وذلك لحماية المستهلك.

قاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة على الأسواق ومحال السلع الغذائية، والماركت ومحلات الجزارة والمخابز والأسواق، بدائرة مركز بيلا، للتأكد من الإعلان عن الأسعار وعدم بيع السلع الغذائية بالأسواق بأسعار أزيد من سعرها الرسمي التي أعلنت عنه الحكومة، واستهدفت الحملة عدد من المحال المتنوعة في بيع السلع الغذائية بالقري، والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة منها 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة، ومحضر لعدم حمل شهادات صحية، مؤكداً على استمرار الحملات على مدار الساعة واليوم حرصا من اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، على التزام التجار بقرارات الحكومة الأخيرة حول أسعار السلع الغذائية، وعدم احتكار أي سلعة لبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.

وقاد شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم ، وتمكنت الحملة من تحرير 11 محضرا متنوعا منهم ، 5 محاضر بيئة، و5 محاضر عدم حمل شهادات طبية، ومحضر طب بيطري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتفقد الأسواق والمحال التجارية، ومنافذ بيع السلع الغذائية، بنطاق المركز، للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة في أسعارها، حيث شملت الجولة عدداً من محال البقالة، والسوبر ماركت، ومحال الجزارة والدواجن.

وقام وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، بجولة ميدانية تفقد خلالها المحال التجارية،وتلاحظ خلال الجولة توافر جميع السلع التموينية تفي احتياجات المواطنين، وتم التأكيد على ضرورة وضع قائمة بأسعار جميع السلع تكون واضحة للمواطنين.

وقام محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، بجولة تفقدية على المحال التجارية، للتأكد من توافر السلع الغذائية، ووضع الأسعار على السلع، موجها باستمرار شن الحملات على الأسواق,

وقاد سيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع الجهات المعنية حماية المستهلك ، وإدارة تموين بندر ومركز دسوق ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة، حملة مفاجئة للمرور على المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية والمطاعم ومحلات الجزارة والدواجن والأسماك، وذلك بنطاق المركز والمدينة، لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين. حيث تم ضبط العديد من مخالفات،وتمكنت الحملة من 16 مخالفة بالمدينة والقرى، منها 6 محاضر صحة، و3 عدم وجود رخصة، و 7 محاضر متنوعة.

وشدد المحافظ، على استمرار عمل المنافذ التابعة للمحافظة بشتى المراكز والمدن، وعدم المغالاة في الأسعار، والالتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع، والتحفظ على السلع المخزنة التى يتم ضبطها لدى التجار، في إطار توجه الدولة لمجابهة الممارسات الاحتكارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.



قوائم الاسعار



حملات على الاسواق بمطوبس



ضبط لحوم مجمدة غير صالحه