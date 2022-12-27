توقيع مذكرة تفاهم بين "حلوان للصناعات غير الحديدية" و"دوكاب" الإماراتية

كتبت أسماء أمين

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبحضور مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر؛ مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) - إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي - وشركة دبي للكابلات الخصوصية المحدودة "دوكاب" الإماراتية للتصنيع المشترك لكابلات الجهد المتوسط، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم التعاون المشترك بين شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) و"دوكاب" في تبادل الخبرات وتصنيع الكابلات والأسلاك الكهربائية، حيث تقوم الشركة (مصنع ٦٣ الحربي) حالياً بإنتاج الكابلات ذات الجهد المنخفض ويستهدف التعاون المشترك بين الجانبين إنشاء كيان جديد في مصر لإنتاج كابلات الجهد المتوسط لسد الفجوة في الاستيراد ودعم الاقتصاد المصري وكذا التصدير إلى الخارج، حيث تمتلك الشركتان (63 الحربي) و"دوكاب" إمكانيات تكنولوجية وصناعية وفنية متميزة وهو ما يؤهلهما لبدء شراكة إستراتيجية ناجحة في مجال عملهما لنقل المعرفة والإنتاج المشترك للكابلات والأسلاك الكهربائية، مؤكداً على إيمان "الإنتاج الحربي" بدور القطاع الخاص في مجالات التصنيع المختلفة وهو ما يؤكده وجود تعاون كبير بين الوزارة والقطاع الخاص لتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، مشدداً على حرص الوزارة على التكامل مع مختلف الشركات المحلية والعالمية وخاصةً الشقيقة منها بدول الجوار بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية.

بدوره أوضح الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن حجم المشروعات الحالية والمستقبلية التى تقيمها مصر فى مجالات الطاقة تستوجب وجود صناعة قوية لتلبية احتياجات ومتطلبات هذه المشروعات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال التصنيع المحلي، مشيراً إلى وجود تعاون مثمر بين "الكهرباء" و"الإنتاج الحربي" في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأعرب "شاكر" عن سعادته بالتعاون بين "حلوان للصناعات غير الحديدية" و"دوكاب" في مجال إنتاج الكابلات الكهربائية ذات الجهد المتوسط والذي يعكس ثقة القطاع الخاص العالمي في مؤسسات الدولة كما يحقق هذا التعاون متطلبات كثيرة للسوق، مؤكداً أن مصر تعد الواجهة الرئيسية للقارة الأفريقية والمنطقة العربية بموقعها الإستراتيجي ويتوافر بها مناخ استثماري جاذب.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ملف الصناعة يقع في قلب عملية التنمية الاقتصادية، مؤكدةً استعداد وزارتها لتقديم الدعم اللازم لمختلف الجهات لتنفيذ كافة المشروعات المخطط تنفيذها لدفع عجلة الإنتاج والتنمية على مستوى الدولة إلى الأمام، مشيرةً إلى تنامي الحرص على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي، وأشادت "السعيد" بسعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم للتطوير الشامل للشركات والوحدات التابعة في إطار تطوير العملية الإنتاجية ورفع مستوى الجودة والارتقاء بمستوى العمالة بما يمكن من تعظيم دورها للمساهمة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبما يساهم في توطين تكنولوجيات حديثة ترفع عن كاهل الدولة الاستيراد بالعملات الأجنبية، وذلك إلى جانب دورها الرئيسي في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة.

فيما أعربت مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر عن سعادتها بالتعاون المثمر بين الجانب الإماراتي والمصري في مختلف مجالات التصنيع، والذي من ضمن أوجهه توقيع هذه المذكرة بين "الإنتاج الحربي" و"دوكاب"، مؤكدةً على أن العلاقات بين الإمارات ومصر تاريخية وممتدة وشهدت زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة بدعم من القيادة السياسية في البلدين، كما أكدت أن التقارب بين الإمارات ومصر يستند إلى الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية والتحديات التي تشهدها المنطقة وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف حكيمة ومتكاملة تحافظ على استدامة التنمية، مشيرةً إلى أن هذا التعاون ليس الأول من نوعه بين الشركات الإماراتية وشركات الإنتاج الحربي فقد سبق ذلك عدة مشروعات مشتركة.

وأشار المهندس محمد عبد الرحمن المطوع الرئيس التنفيذي لشركة دبي للكابلات الخصوصية المحدودة "دوكاب" الإماراتية إلى أن الشركة تعد من الشركات الرائدة عالمياً في قطاع (تطوير، تصميم، إنتاج، تسويق، توزيع) منتجات أسلاك وكابلات وقضبان النحاس والألومنيوم من الدرجة (EC) وأسلاك وموصلات علوية غير مغلفة وأيضاً كابلات جهد عالي (تصل إلى 400 كيلو فولت) وكابلات جهد متوسط (تصل إلى 33 كيلو فولت) وكابلات طاقة منخفضة الجهد وكابلات تحكم ومساعدة وأسلاك وكابلات مغلفة بالرصاص وكابلات منخفضة الدخان وخالية من الهالوجين بالإضافة إلى كابلات مقاومة للحريق ومكونات الكابلات وملحقاتها، مشيراً إلى تطلع الشركة الإماراتية إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بما تمتلكه من خبرات وقدرات متميزة للتعاون المشترك في مجال إنتاج الكابلات الكهربائية ومكملاتها لتلبية مطالب السوق المحلية المصرية وكذا التصدير للخارج وتلبية احتياجات السوق العالمية.

ومن جانبه أشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى حرص الوزارة الدائم على الإنفتاح للتعاون على جميع الشركات العالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم فى مختلف المجالات التصنيعية داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة وتطوير القدرات التصنيعية والتكنولوجية والفنية بهذه الشركات والوحدات بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ككل.

وقام بتوقيع البروتوكول المهندس محمد فاروق العشماوي رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) والمهندس محمد عبد الرحمن المطوع الرئيس التنفيذي لشركة دبي للكابلات الخصوصية المحدودة "دوكاب"، وحضر مراسم التوقيع كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، كما حضر التوقيع من "دوكاب" الإماراتية كل من مشعل النقبي الرئيس التنفيذى المالى، ومحمد القرشي نائب رئيس - للشؤون الحكومية، المهندس أحمد عادل مدير الامتثال الفنى، احمد كرم نائب مدير الشؤون القانونية، كما حضر اللقاء المهندس محمد زكى العضو المنتدب وعبد العزيز الجمل عضو مجلس الادارة بشركة ترانس ورلد إنيرجي (TWE) المتخصصة في قطاع الطاقة التقليدية والمستدامة ووكيل مجموعة "دوكاب" الإماراتية.