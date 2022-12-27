توزيع جوائز الفائزين بمسابقة لغة القرآن الكريم اليوم بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن استقبال المديرية الفائزين بمسابقة لغة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، لتسليمهم الجوائز، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام بالجانب العلمى والمعرفى.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، فى بيان صحفى، أنه سيتم استقبال الفائزين بمسابقة لغة القرآن الكريم بديوان المديرية، وهم كالتالي:- (ايمان هاشم يوسف محمد مفتاح كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بأسيوط - أحمد رائد احمد حسن مدرسة أرمنت الاعدادية الحديثة – مركز أرمنت - محافظة الأقصر - أسماء عبد الغنى احمد محمد عمر الجبلاوى - مركز أرمنت - محافظة الأقصر - انس ايمن عبد الغنى احمد محمد عمر الجبلاوى مدرسة صلاح الدين الابتدائية - محافظة الأقصر - انفال أيمن عبدالغنى احمد محمد عمر الجبلاوى مدرسة صلاح الدين الابتدائية - محافظة الأقصر - الاء رمضان متولى السيد مدرسة أرمنت الاعدادية بنات- مركز أرمنت - محافظة الأقصر - روضة محمد هاشم يوسف محمد مفتاح مدرسة الشهيد عبدالرحمن ابو الحجاج الابتدائية - محافظة الأقصر - سعيدة عبدالستار محمد حفنى الأقصر- مركز اسنا – اصفون).

كما شملت قائمة الفائزين كل من:- (عبدالله سيد متولى سيد معهد أرمنت الوابورات الابتدائى الأزهرى- مركز أرمنت - محافظة الأقصر - على عبدالفتاح محمد امين امام وخطيب بمديرية اوقاف الأقصر – ادارة اوقاف حاجر كومير - عمار محمود سيد محمد مدرسة الشهيد عبدالرحمن الابتدائية بأرمنت الوابورات- مركز أرمنت - محافظة الأقصر - محمد اسامة عبدالغنى احمد الجبلاوى مدرسة الأقصر الاعدادية- محافظة الأقصر - محمد هاشم يوسف محمد مفتاح اخصائى السلامة والصحة المهنية بقرية بور ميت بالغردقة – الغردقة - محمود لطفى محمد محمود محام حر بمجمع محاكم الأقصر – محافظة الأقصر - مريم اسامة عبدالغنى احمد محمد مدرسة صلاح الدين الابتدائية - محافظة الأقصر - مريم محمد احمد محمد السيد مدرسة البنات الاعدادية - محافظة الأقصر - معاذ محمد احمد محمد السيد مدرسة نجع حسان الابتدائية- محافظة الأقصر - مكه محمد هاشم يوسف محمد مفتاح مدرسة الشهيد عبدالرحمن ابو الحجاج الابتدائية - محافظة الأقصر - ملك رمضان متولى السيد مدرسة الشهيد عبدالرحمن الابتدائية بأرمنت الوابورات- مركز أرمنت - محافظة الأقصر - منار سيد متولى سيد معهد أرمنت الوابورات الابتدائى الأزهرى بأرمنت الوابورات- مركز أرمنت - محافظة الأقصر - منة رمضان متولى السيد مدرسة الشهيد عبدالرحمن الابتدائية بأرمنت الوابورات- مركز أرمنت - محافظة الأقصر - ياسين احمد يوسف ابو بكر الشورى معهد اولاد الشيخ الابتدائى الأزهرى بقرية الرزيقات بالأقصر- مركز أرمنت - محافظة الأقصر).