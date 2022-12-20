إجراء التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بتعليم كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2022 _ 2023 والتي تجري في مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق كفرالشيخ والتي يجريها توجيه التربية الإسلامية بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المسابقة تعد من المسابقات التي اعتادت فيها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ على حصاد المراكز الأولى دوما لذا يجري الاستعداد، وانتقاء الأميز والأجدر بتمثيل المديرية في المنافسة على مستوى الجمهورية، موجهاً بضرورة الحيادية والدقة للوصول للفريق الأمثل الذى يحقق طموحات المديرية في تلك المسابقة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ تنقسم المنافسة في المسابقة إلى ثلاثة أقسام المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع تفسير الأجزاء الثلاثة الأخيرة بالإضافة إلى حفظ الأربعين النووية، والمستوى الثانى: حفظ عشرين جزءا مع تفسير الجزء التاسع والعشرين والثلاثين بالإضافة إلى الأحاديث من 1 إلى 20 من الأربعين النووية، والمستوى الثالث :حفظ عشرة أجزاء بالإضافة إلى الأحاديث من 1 إلى 10 من الأربعين النووية، وتستضيف مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية المسابقة للعام الثالث على التوالي والتي تشهد تعاونا كبيرا من إدارة المدرسة ممثلة في مديرة مدرسة سحر شكرى.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه قبل التصفيات النهائية، أجريت المسابقة بجميع مدارس الإدارات التعليمية بمراحلها المختلفة للتعليم العام والفني واللغات، وعقب الانتهاء من التصفيات الأولية بجميع مدارس الإدارات على مستوى كل مدرسة بمعرفة موجه مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وتم الاستعانة بحفظة كتاب الله تلاوةً وتجويدًا في التصفيات خلال الفترة من 15 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر 2022م، وارسلت النتائج لجميع المشاركين إلى الموجه الأول أولًا بأول، وأجرى الموجه الأول التصفية الثانية على مستوى كل إدارة تعليمية بعد تصفيات جميع مدارس الإدارة.



مشاركة الاطفال في المسابقة



مشاركة عدد كبير من حفظة القرآن الكريم



الاستماع لطالبة من حفظة القرآن الكريم



الاستماع لطالب حافظ لكتب الله



الاسيتماع لطفل حافظا لكتاب الله



جانب من المشاركات



المشاركون في مسابقة القرن الكريم