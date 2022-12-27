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توجيهات رئاسية بشأن تطوير الموانئ لتكوين ظهير من المناطق اللوجستية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 03:56 م
توجيهات رئاسية بشأن تطوير الموانئ لتكوين ظهير من المناطق اللوجستية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى،  تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافى كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.
 
وشدد الرئيس السيسى، على أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة.

السيسي

الرئيس السيسي

الموانئ المصرية

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تطوير الموانئ



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