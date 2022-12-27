اليوم السابع
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تعرف على أهم المعلومات حول معمل المياه الجوفية بالوادى الجديد

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 12:01 ص
تعرف على أهم المعلومات حول معمل المياه الجوفية بالوادى الجديد وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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تولى وزارة الموارد المائية والرى إهتماماً بالغاً بتدعيم المعامل التابعة لها بأحدث الأجهزة والمعدات والعمل على رفع كفاءة العاملين وإحلال وتجديد المعامل الفرعية، حيث حصل المعمل المركزي للمياه الجوفية بالوادي الجديد على شهادة تقييم عالمية بجودة ودقة التحاليل من المعهد القومي للتحاليل الكيميائية والحيوية بالمملكة المتحدة وهو معهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولي لإعتماد المختبرات .
 
واجتاز المعمل بجدارة إختبارات الكفاءة الحرفية تقدير عناصر كيميائى (التوصيلية الكهربية - الصوديوم - البوتاسيوم - الكالسيوم - الماغنسيوم - القلوية الكلية - الحديد - الاملاح الكلية الذائبة في التركيزات العالية - الأملاح الكلية الذائبة في التركيزات المنخفضة - السليكا).
 
وأظهرت تقارير تقييم نتائج المعامل المشتركة من مختلف دول العالم أن نتائج المعمل المركزى تقع جميعها في المنطقة الإحصائية عالية الدقة.
 
وفى التقرير التالى نرصد أهم المعلومات التي لا تعرفها عن المعمل.
 
1- المعمل المركزي بالوادي الجديد التابع لوزارة الري حصل على شهادة تقييم عالمية جديدة
2- المعمل المركزي بالوادى الجديد يتبعه 3 معامل فرعية في (طنطا والمنيا والداخلة) .
3- حاصل على شهادة الإعتماد الدولي الايزو (17025) إعتباراً من عام 2013 فى مجال تحاليل المياه من المجلس الوطني لإعتماد المعامل في عدد من العناصر الكيميائي والفزيائيك و الفحوصات ميكروبيولوجيه.
4- تم الإنتهاء خلال العام الماضي من عملية إحلال وتجديد المعمل الفرعي بالمنيا ، وجاري تنفيذ عملية إحلال وتجديد المعمل الفرعي بالداخلة ، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات هذه المعامل بعد تطويرها في مراقبة نوعية المياه.
5- سبق إختيار المعمل من قبل المجلس الوطني للإعتماد التابع لوزارة الصناعة والتجارة للإشتراك في تقييم بعض تركيزات العناصر العالية والمنخفضة بالمعمل الحكومي بهونج كونج بالاشتراك مع عدد كبير من المعامل العالمية المعتمدة من مختلف دول العالم .
6-أظهر التقرير النهائي نجاح المعمل في هذه الاختبارات بجودة ودقة عالية ، ويأتي اشتراك المعمل في هذه التقييمات بهدف تحقيق اشتراطات المواصفة الدولية والوقوف جنباً إلى جنب ما بين مصاف المعامل العالمية.
 
 

وزارة الرى

المياه الجوفية

المعمل المركزي للمياه الجوفية

الوادي الجديد

معمل المياه الجوفية



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