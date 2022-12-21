اليوم السابع
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تعرف على ضوابط وزارة الرى لاستخدام المياه الجوفية

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 05:00 ص
تعرف على ضوابط وزارة الرى لاستخدام المياه الجوفية وزارة الرى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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وضعت وزارة الموارد المائية والري عدد من الضوابط للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة، وتطبيق منظومة للمراقبة والتحكم في الآبار الجوفية وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة .
 
وفى التقرير التالى نتعرف على الضوابط التى وضعتها وزارة الرى:
 
 
1-الإلتزام التام بضوابط وإشتراطات إستخدام المياه الجوفية لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام .
 
2-عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية .
 
3- دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر تهدف إلى حوكمة إستخدام المياه الجوفية و وضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته .
 
4- التوسع في التحول لنظم الرى الحديث الملائمة للبيئة الصحراوية عند إستخدام المياه الجوفية العميقة ، والتوجه للإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه.
 
5- منظومة عدادات ذكية بآبار الوادى الجديد للتحكم فى السحب وحساب معدلات الإستهلاك وتجنب السحب الجائر .
 

وزارة الرى

المياه الجوفية

الخزان الجوفى

السحب من المياه الجوفية

ضوابط المياه الجوفية



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