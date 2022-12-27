تعرف على أهداف المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتربية فى الكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

فى عام 2015 أسس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المعهد القبطى للتدبير الكنسي والتنمية كأحد المعاهد التعليمية المتخصصة بالكنيسة القبطية، من أجل تحقيق رؤية قداسته فى التطوير المؤسسى للخدمة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر والمهجر، ولدعم جهود آباء الكنيسة فى تنمية وتطوير منظومة الخدمة الروحية والرعوية والإدارية بالكنيسة القبطية فى مصر والمهجر.

ونشر الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية أهداف المعهد والتى تتمثل فى الآتى:

1 - تدريب الكوادر القيادية التى تزخر بها الكنيسة القبطية على إحداث نقلة نوعية فى إدارة وتنمية الخدمات الكنسية لشعبها وللمجتمع المحلى.

2 - منح شهادات ودرجات علمية فى علوم التدبير الكنسى والتنمية، معتمدة من أكاديمية العلوم اللاهوتية والدراسات القبطية، ومتوافقة طبقًا لمعايير الجودة بالمعاهد الدولية ذات الصلة.

3 - تقديم خدمات إستشارية للإيبارشيات والكنائس فى مجالات التطوير المؤسسى وتقييم البرامج التنموية والمشروعات الكنسية، وتوثيق ونشر النماذج الناجحة من تلك المشروعات داخل وخارج مصر.

4 - التوعية ونشر مفاهيم التطوير المؤسسى للكنيسة والمنهج التنموى فى الخدمة، من خلال الندوات والمؤتمرات العلمية والملتقيات والمنشورات الدورية والمطبوعات الورقية و/أو الإلكترونية، والدراسات والبحوث.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء يوم 6 يناير.

وأعلن المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن ترتيبات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2023.

وذكر المركز أن تغطية قداس عيد الميلاد المجيد سيكون مساء، يوم الجمعة الموافق 6 يناير، فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أنه يجرى استقبالات قداسة البابا تواضروس الثانى للمهنئين بالمقر البابوى بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق السبت 7 يناير.

وأوضح المركز أنه ستتواجد فرق العمل التابعة للقنوات الفضائية فى ساحة الكاتدرائية فى المكان الذى يحدده مسئولو الأمن، وسيتم الانضمام لبث التليفزيون المصرى للقنوات التى تريد بث القداس على الهواء.