تحرير 89 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة مكبرة على أسواق دمياط

دمياط - معتز الشربيني

شنت مديرية التموين بدمياط حملة موسعة بنطاق كل من مدينة دمياط الجديدة، وفارسكور، والعنانية مركز دمياط، لضبط الأسواق ومنع الاستغلال .

وتم تحرير 89 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة، منها 4 محضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى لسلعة الأرز والسكر والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم ضبط 49 محضر عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، 2 محضر عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل بغرض الاخفاء، و2 موزع غاز بدون ترخيص، و7 عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية والذبح خارج المجزر، و2 مخبز بلدى إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء محظور استعمالها .

وأعلنت مديرية التموين بدمياط عن السماح لجميع التجار بالمدن والقرى الحصول على حصة من الأرز الأبيض من أقرب مضرب بأذن من المفتش المشرف عليه (شرط الالتزام بالبيع بالسعر الرسمى للمواطنين).

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور منال عوض محافظ دمياط لمحاربة الاحتكار وحجب السلع عن الأسواق والعمل على اتاحة كافة السلع الأساسية وخاصة الأرز الأبيض للمواطنين بالسعر الرسمى.