ضبط 76 مخالفة تموينية فى أسواق دمياط.. صور

تمكنت مديرية التموين بدمياط، من ضبط عدد من المخالفات المتنوعة داخل أسواق المحافظة ، وذلك في إطار خطة المديرية لضبط الأسواق وتكثيف الرقابة على التزام التجار بتطبيق التعليمات المقررة بشأن الإعلان عن الأسعار الخاصة بالسلع، وكذلك طرح السلع أمام الجمهور وملاحقة المحتكرين.

وكثفت مديرية التموين بدمياط، بقيادة المهندس علي الغزاوى، حملاتها بالتنسيق مع الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، لمتابعة التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع، وتطبيق التعليمات المقررة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 76 مخالفة متنوعة داخل عددا من المحال التجارية ومستودعات الغاز والمخابز بنطاق محافظة دمياط.

ومن جانبه أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أنه تم تحرير مخالفة نقص وزن أسطوانات الغاز داخل أحد المستودعات، إضافة إلى تحرير 16 مخالفة عدم تدوين الاسعار على عبوات التعبئة، إضافة إلي ضبط 6 مخالفات أخري خاصة بالبيع اعلي من الأسعار المقررة لسلعتي الارز والسكر، و 3 محاضر أخري ضد عددا من المضارب المخاففة.

وذكر وكيل تموين دمياط أيضا، أن الحملات تمكنت من ضبط كميات عسل النحل مجهول المصدر، بالإضافة إلى 11 محضر عدم حمل شهادة صحية، و 25 محضر آخر لعدم الإعلان عن أسعار السلع، فضلا عن تحرير 8 مخالفات لإخفاء السلع بغرض احتكارها، مشيرا إلى أنه تم عرض تلك المخالفات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها واستكمال التحقيقات.

وأوضح المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن هناك جهودا مكثفة لضبط الأسواق وملاحقة المخالفين، مشيرا إلى تكثيف حملات التموين بشكل يومي، لمتابعة التزام المحال التجارية بتطبيق التعليمات التي أعلنت عنها الحكومة بشأن الإعلان عن السلع وتوفيرها أمام الجمهور، موضحا أن هناك استعدادات تجرى حاليا بشأن إعداد معارض "أهلا رمضان" علي مستوى المحافظة لتوفير السلع بأسعار مناسبة أمام المواطنين، مؤكدا أنه يتم الآن ع جلسات عمل مع المشاركين لوضع نسب الخصم على السلع الغذائية داخل تلك المعارض.