تحرير 85 محضرا تموينيا خلال حملة تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز، والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع ومنع التلاعب بالأسعار.

وفى السياق ذاته، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء بحملة تموينية بالتعاون مع مباحث التموين.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد 85 محضرًا، منها عدد 35 محضرًا فى مجال الأسواق والمحال التجارية، منقسمة إلى 27 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرًا سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، ومحضرًا لحيازة سلع تموينية بدون وجه حق، و عدد 6 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية.

وفيما يخص الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير 50 محضرًا، عبارة عن 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد 8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 6 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد 11 محضرا؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 13 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد 3 محاضر للتوقف عن الإنتاج.

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن ضبط أحد التجار وبحوزته 200 كيلو سكر تمويني مدعم بدون وجه حق،

كما تم ضبط سيارة محملة ب 50 كيلو لحوم معبأة بطريقة غير مطابقة للمواصفات القياسية.

مضيفًا، أنَّ الحملات تتم بشكل يومي ومستمر لضبط العمل بالأسواق والمحلات التجارية والمخابز وتقديم منتجات آمنة للمواطنين، بناءً على توجيهات محافظ الإسماعيلية.