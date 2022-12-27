ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن مسئول بوزارة الزراعة، لم يذكر اسمه، قوله إن وكالة الخدمات المالية ووكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية قدمت الطلب على شكل رسالة أرسلتها إلى اتحاد التأمين العام فى البلاد، مضيفا أن طوكيو تريد ضمان استمرار الدولة في استيراد الغاز الطبيعي المسال من مشروع (سخالين 2) فى روسيا.

ومن جانبها، أعلنت ثلاثة شركات يابانية أنها تعيد النظر فى قرارها بوقف التأمين، والذى كان من المقرر أن يبدأ الشهر المقبل، موضحة أنها تجرى محادثات مع معيدي التأمين لاستئناف تلك العمليات.

وكانت شركات الثلاثة للتأمين قد أعلنت منذ أيام قليلة أنها ستوقف التغطية التأمينية ضد أى أضرار متعلقة بالهجمات العسكرية على أوكرانيا للسفن البحرية في جميع المياه الروسية، وهو القرار الذي قد يؤثر على واردات طوكيو من الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت شركات التأمين إلى أن هذا الإجراء، الذي يسري حتى على المياه الواقعة في أقصى شرق روسيا البعيد عن القتال، قد يجعل عمليات الشحن هناك محفوفة بالمخاطر بالنسبة لبعض الشركات.

جدير بالذكر أن مجمع جزيرة سخالين، المملوك جزئيا لشركة "غازبروم" وشركات يابانية، يحمل أهمية كبيرة لأمن الطاقة في اليابان لأنه يسهم بنسبة تسعة بالمئة من واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال.