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أوابك: صادرات روسيا من الغاز المسال لم تتأثر بالعقوبات وحققت نموًا كبيرًا

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 03:00 ص
أوابك: صادرات روسيا من الغاز المسال لم تتأثر بالعقوبات وحققت نموًا كبيرًا الهيدروجين
كتبت - مروة الغول

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كشف تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين للربع الثانى والثالث 2022، أنه وعلى الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت أواخر شهر فبراير2022، وما تلاها من عقوبات اتخذتها العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ضد روسيا لم تتأثر صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال نهائياً بل حققت نمواً كبيراً، حيث بلغت صادراتها خلال الربع الثانى من عام 2022 نحو 8.1 مليون طن، مقابل 7.9 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي 2.5%. 
 
وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أن حجم صادرات الغاز المسال الروسية بلغت خلال الربع الثالث من عام 2022 حوالي 7.2 مليون طن، مقابل 5.7 مليون طن من الربع المماثل من 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي 26%.
 
 وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك"، أنه وإجمالا فقد صدرت روسيا خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 حوالي 23.8 مليون طن ، وهي تتجه لتحقيق رقم قياسي جديد بنهاية عام 2022، خاصة وأنها قامت بتشغيل محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال أواخر شهر سبتمبر 2022 وهي محطة Portraya LNG بسعة صغيرة 1.5 مليون طن / السنة ،وتقع محطة Portvaya على خليج فنلندا، على مقربة من محطة ضخ الغاز المغذية لخط نوردستريم- 1 الرابط بين روسيا وألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق والمتوقف منذ أغسطس 2022.
 
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