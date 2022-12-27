المنطقة الغربية العسكرية تنفذ أنشطة وفعاليات لخدمة المجتمع المدنى

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القوات المسلحة على تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدنى بالمحافظات التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، قامت قيادة المنطقة الغربية العسكرية برفع كفاءة عدد (37) عمارة سكنية وكوبرى السلام بمحافظة مطروح، والإشراف على تطوير منفذ السلوم البرى، وافتتاح عدد ( 14 ) بئر مياه بالتجمعات السكنية والبدوية بنطاق مدينتى سيدى برانى والنجيلة، وذلك لتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الذى يلبى احتياجات أبناء تلك المناطق الحدودية، ورفع كفاءة وفرش عدد (6) مدارس وعدد (14) مسجد بنطاق المنطقة الغربية العسكرية.

وقامت المنطقة الغربية العسكرية، بتوزيع عدد كبير من الحصص الغذائية بالمجان للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوزيع عدد (1000) شنطة مدرسية بكامل محتوياتها بالمجان على طلبة المدارس، إلى جانب توزيع عدد (25000) من الثروة الداجنة على (500) أسرة، واستصلاح (3400) فدان وتجهيزهم لزراعة القمح والشعير، فضلاً عن دفع العديد من القوافل الطبية بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بشكل دورى لتوفير الرعاية الطبية اللائقة لأبناء المدن والقرى الحدودية بنطاق المسئولية .

كما عقدت المنطقة الغربية العسكرية عدد من اللقاءات الدورية مع العمد والمشايخ والعواقل لعرض المشاكل والصعوبات التى تواجههم والعمل على حلها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، كما استقبلت المنطقة عدد من الزيارات لطلبة المداراس والجامعات، وكذا وفود ذوى الهمم من جمعية الأمل للصم والبكم.

وأكد اللواء أركان حرب محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية خلال تنفيذ تلك الأنشطة والفاعليات حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء المحافظات الحدودية والمساهمة فى توفير الحياة الكريمة لهم.

كما أعرب عدد من المواطنون عن مدى سعادتهم وتقديرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود فى حماية أمن الوطن ، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات التنموية بمختلف المدن والقرى الحدودية بالتزامن مع آداء المهام المكلفين بها لحماية حدود الدولة.