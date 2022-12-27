اليوم السابع
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الكرملين: روسيا والصين تحضران معا "لاتصال" بين بوتين وشى

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 02:30 ص
الكرملين: روسيا والصين تحضران معا "لاتصال" بين بوتين وشى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
أ ش أ

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ذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن روسيا والصين تعملان معا للتحضير لاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج.


وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف - للصحفيين في موسكو وفقًا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن الاستعدادات جارية لهذا الاتصال، وسنعلن ذلك مع أصدقائنا الصينيين في الوقت المناسب.


ولم يحدد بيسكوف ما إذا كان بوتين وشي سيجتمعان وجهًا لوجه أم لا، قائلًا: "إنه من السابق لأوانه الحديث عن شكل "الاتصال" المخطط له.


وأضاف أن بوتين لا يخطط بعد للتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تحدث مرارًا عن رغبته في إجراء محادثة هاتفية مع بوتين بشأن أوكرانيا.


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