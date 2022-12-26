للقضاء على العشوائيات.. مواصلة تطوير البنية الأساسية داخل الحي السابع بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

واصل جهاز تنمية العبور، أعمال تطوير الأحياء داخل المدينة في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة البنية الأساسية بالمدينة، تحت إشراف المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية العبور.



جانب من العمل

وأكد المهندس سليمان عبد التواب رئيس الحي السابع، أن أعمال التطوير تتم حاليا على قدم وساق لتلبية مطالب المواطنين قاطني الحي، حيث يتم حاليا تطوير مدخل الحي بغرض القضاء على العشوائيات وإضفاء لمسة جمالية مميزة، بجانب مواصلة أعمال الرصف والتشجير لجميع شوارع الحي.



جانب من سير العمل

وأضاف عبد التواب، أنه سيتم البدء خلال أيام قليلة في تنفيذ منظومة متطورة لجمع القمامة من المنازل بغرض القضاء على ظاهرة النباشين، بجانب مواصلة تطوير أكشاك الكهرباء لضمان القضاء على ظاهرة انقطاع التيار التي يشتكي منها بعض السكان.

وأشار رئيس الحي، إلى أنه يتم حاليا تطوير جميع المناطق الشجرية وتجميلها بجانب إزالة أي تجمعات لمخلفات البناء والقمامة، وذلك في إطار الحفاظ على البيئة وتطوير المناظر الجمالية داخل الحي السابع الذي يعد أكثر أحياء العبور رقيا.



رفع الرتش وأعمال البناء

وأشاد عدد كبير من سكان الحي السابع بالجهود التي يبذلها جهاز العبور ومسؤولي الحي السابع من أجل تنفيذ مطالبهم، مطالبين بمنح الأولوية خلال الفترة المقبلة لملف إغلاق مقلب القمامة العمومي الذي ينتج عنه روائح كريهة وغازات سامة تضر بصحة الأطفال وكبار السن من القاطنين بالحي، حيث تم مخاطبة مسؤولي مجلس الوزراء ومسؤولي وزارة البيئة من أجل التنسيق مع مسؤولي جهازي العبور والعبور الجديدة للإسراع في معالجة هذا الأمر الخطير.



استمرار أعمال النظافة



جانب من اعمال رصف الطرق