القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار وبحوزتهم "جعران" فى أسوان

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 3 أشخاص، وذلك بتهمة الحفر بمنزل أحدهم الكائن بدائرة قسم شرطة أول أسوان بقصد البحث و التنقيب عن الآثار

كما ضُبط بحوزة أحدهم (قطعة حجرية عبارة عن جعران عليه نقوش يشتبه فى أثريتها) وعُثر على (حفر بعمق حوالى 8 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون ، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.