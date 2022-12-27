اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:15 م
أكرم القصاص
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السعودية وموريتانيا توقعان عقد خدمات استشارية في مجال الصحة

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 08:00 ص
السعودية وموريتانيا توقعان عقد خدمات استشارية في مجال الصحة السعودية
أ ش أ

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وقعت السعودية وموريتانيا، الاثنين، عقد خدمات استشارية بين وزارة الصحة الموريتانية ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية السعودية، يتم بموجبه تقديم خدمات تكاملية، التي تشمل تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الطبية ورفع مستوى الخدمات الصحية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية في مختلف التخصصات.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن التعاون يشمل مراحل إدارة ومتابعة أعمال التصميم والتطوير والتشغيل لمشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجامعي في العاصمة الموريتانية نواكشوط الذي يموّله الصندوق السعودي للتنمية بقيمة تصل إلى 55 مليون دولار.


وأضافت (واس) أن توقيع العقد يأتي تعزيزًا للعلاقات الاستثمارية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، وفي ضوء حرص وزارة الاستثمارعلى دعم المشروعات والبرامج التنموية في الدول النامية، وفتح المجال للمستثمرين السعوديين لنقل واستثمار خبراتهم وكفاءاتهم العالمية في تلك المشروعات.


وعلى هامش زيارة وزير الصحة الموريتاني للمملكة، التقى بالرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد في مقر الصندوق اليوم؛ لمناقشة الموضوعات التنموية ذات الاهتمام المشترك.


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السعودية وموريتانيا

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