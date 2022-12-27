السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة الهيروين فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

عاقبت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، متهم بترويج الهيروين فى مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات، ومعاقبته بالحبس سنة مع الشغل لتهديده ضابط شرطة وحيازة سلاح أبيض ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وبحضور محمد وهدان وكيل النيابة وأمانة سر محمد طه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة إحراز المتهم بدائرة قسم ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة جوهر الهيروين المخدر، واستعمل التهديد مع موظف عام وهو معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بأن أشهر سلاحًا أبيضًا «مطواة» بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية مهددًا به إياه قاصدًا منعه من ضبطه إلا أنه لم يبلغ من ذلك مقصده.

وأضافت شهادة النقيب معاون المباحث بالتحقيقات أنه وردت إليه معلومات مفادها ممارسة المتهم أعمال البلطجة بالطريق العام فتوجه حيث أيقن تواجده وأبصره ممسكا سلاح أبيض «مطواه»، وحال ضبطه قاومه محاولا الفرار إلا أنه تمكن من ضبطه، وبتفتيشه عثر معه على كيس بلاستيكى يحوى قطعة متحجرة بيج اللون لجوهر الهيروين المخدر، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز الجوهر المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانونى.