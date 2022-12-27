الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلا من العميد رضا حسن محمد إبراهيم للتعزية فى وفاة اللواء أ.ح. متقاعد مصطفى كامل محمد على، والعميد محمد السيد أحمد، للتعزية فى وفاة المستشار المحمدى السيد مراد غنيم، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزيةالثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 11:12 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزيةالأحد، 25 ديسمبر 2022 10:44 ص
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالسبت، 17 ديسمبر 2022 03:33 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالسبت، 17 ديسمبر 2022 12:13 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لتشييع جنازة محمد إيهاب طنطاويالثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:47 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة نشأت حمدى عبد العالالثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:41 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة