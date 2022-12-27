اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 11:57 ص
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 11:12 ص
الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسى
(أ ش أ)

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلا من العميد رضا حسن محمد إبراهيم للتعزية فى وفاة اللواء أ.ح. متقاعد مصطفى كامل محمد على، والعميد محمد السيد أحمد، للتعزية فى وفاة المستشار المحمدى السيد مراد غنيم، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.


الرئيس السيسى

وفاه اللواء مصطفى كامل محمد على

مصطفى كامل محمد على

المستشار المحمدى السيد

وفاه المستشار المحمدى السيد



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