الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

(أ ش أ)

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلا من العميد رضا حسن محمد إبراهيم للتعزية فى وفاة اللواء أ.ح. متقاعد مصطفى كامل محمد على، والعميد محمد السيد أحمد، للتعزية فى وفاة المستشار المحمدى السيد مراد غنيم، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.