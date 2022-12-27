اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 10:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس التونسي يؤكد ضرورة مشاركة ذوي الإعاقة في صنع القرار

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 10:00 م
الرئيس التونسي يؤكد ضرورة مشاركة ذوي الإعاقة في صنع القرار الرئيس التونسي قيس سعيد
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة مشاركة ذوي الإعاقة في صنع القرار، وخاصة على المستوى المحلي.
 
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد مع رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة يسري المزاتي، والكاتب العام للمنظمة يوراوية العقربي. 
 
وأشار الرئيس التونسي إلى الملتقيات التي تم تنظيمها وشارك فيها لإدراج حقوق ذوي الاعاقة في نصّ الدستور، مؤكدا أن النصوص لا تكفي وحدها بل لا طائل من ورائها إن لم تجد طريقها إلى التطبيق، وأن المؤسسات حين تنشأ يجب أن تحقق أهدافها. 
 
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أنه تم خلال اللقاء أيضا إثارة قضايا تعليم ذوي الاعاقة إلى جانب تعيينهم في وظائف تؤخذ فيها بالاعتبار أوضاعهم الخاصة .
 

الرئيس التونسي

تونس

الانتخابات التونسية

اخبار تونس

ذوي الإعاقة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة