تونس تصنف رسميا تحت خط الفقر المائي

كتب- وكالات

صنفت تونس رسميا تحت خط الفقر المائي، بسبب الأزمة المائية الحادة وتزايد عدد السكان.

وقال المختص في الإيصال والتكنولوجيا الرقمية عن المنظمة الوطنية، معز الحريزي، اليوم، إنه تم تصنيف تونس رسميا تحت خط الفقر المائي".

وأضاف الحريزي في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" أن "تونس تعيش أزمة مائية حادة بسبب قلة الأمطار وتزايد عدد السكان".

ودعا الحريزي "كافة هياكل الدولة والمجتمع المدني إلى الاستنفار التام من أجل إيجاد حلول أكثر من استعجالية".

وتنظر وزارة البيئة التونسية بعين قلقة إلى توسع محيط الجفاف الذي تقول إنه تحوّل إلى "واقع حقيقي ملموس ومقلق وجب التكيف معه وإدارته للحد من تأثيراته السلبية".

وتوقعت دراسة، سابقة، لوزارة البيئة التونسية عن انعكاسات التغيّر المناخي على الاقتصاد أن تعاني تونس نقصاً حاداً في محاصيل الحبوب بسبب الجفاف بمعدل الثلث من المساحة المزروعة لتبلغ مليون هكتار فقط بحلول 2030