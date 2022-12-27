الداخلية تضبط 74 طن سلع حجبها التجار عن الأسواق

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (929) قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من (356) طن مواد غذائية وغير غذائية .

وفى مجالى حجب السلع الإستراتيجية و الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (74) طنا.

وفى مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمى للأرز الأبيض تم ضبط قرابة (259) طنا.

وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من (23) طنا.

وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (911) قضية من بينها (195) قضية "خبز ناقص الوزن" و (180) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".

وفى مجال القضايا المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط (8) قضايا بمضبوطات بلغت (66) طنا .