الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (ثلاثة أشخاص، لهم معلومات جنائية).
ويواجه المتهمون الثلاث تهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال حفر آبار البترول مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (تأسيس شركات وأنشطة تجارية - شراء "وحدات سكنية – سيارات") بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهم وبأفراد أُسرهم ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً).
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