اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 09:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحكم باستئناف ابنة رشوان توفيق على حكم رفض بطلان بيع فيلا أكتوبر 24 يناير

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 09:45 ص
الحكم باستئناف ابنة رشوان توفيق على حكم رفض بطلان بيع فيلا أكتوبر 24 يناير رشوان توفيق
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة استئناف عالى جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء، حجز جلسة 24 يناير المقبل ، للحكم فى استئناف آية رشوان توفيق، على الحكم الصادر برفض الدعوى التى طالبت فيها بإلغاء عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها. 
 
وقال الدكتور مجدى مهران، محامى الفنان رشوان توفيق، إن آية رشوان توفيق رفعت عددًا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، مضيفا: "الفنان رشوان توفيق قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترض ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".
 
وأشار "مهران"، إلى أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم "تلك حدود الله فلا تقربوها".
 

رشوان توفيق

الفنان رشوان توفيق

ابنة الفنان رشوان توفيق

قضية رشوان توفيق

أخبار الفن

قضايا الفنانين

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

مى سليم: أحمد سعد موهوب وصوته مميز حبيت أغانيه فى عام 2022

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 07:00 ص

نظر استئناف ابنة رشوان توفيق على حكم رفض دعوى إلغاء بيع فيلا أكتوبر.. اليوم

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 03:00 ص

تعرف على أبرز شروط الحصول على تراخيص الهجرة الدائمة وفقا للقانون

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 02:00 ص

اعترافات سائق ينصب على المواطنين فى القاهرة: "انتحل صفة مسئول حكومى"

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 01:00 ص

مي سليم: أتمنى تقديم أغنية للأطفال ودويتو مع شقيقتى ميس

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة