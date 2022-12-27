البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك يوم الأحد المقبل بمناسبة السنة المالية

قال البنك المركزى المصرى إنه بمناسبة إنتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2022، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق الأول من يناير2023، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023.
البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك يوم الأحد المقبل بمناسبة السنة الماليةالثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 10:20 ص
البنك المركزى - ارشيفية
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