اليوم السابع
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البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك يوم الأحد المقبل بمناسبة السنة المالية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 10:20 ص
البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك يوم الأحد المقبل بمناسبة السنة المالية البنك المركزى - ارشيفية
كتب - أحمد يعقوب

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قال البنك المركزى المصرى إنه بمناسبة إنتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2022، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق الأول من يناير2023، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023.
 
 

البنك المركزي

السنة المالية

اخبار الاقتصاد

تعطيل العمل



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