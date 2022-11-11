افتتاح توسعة وتطوير مسجد السيدة رقية بالقاهرة.. صور

كتب على عبد الرحمن

افتتحت مديرية أوقاف القاهرة توسعة وتطوير مسجد السيدة رقية (رضي الله عنها) بالقاهرة ضمن خطة التوسعة والتطوير اليوم الجمعة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022 م حتى تاريخه (340) مسجدًا ، منها ( 272) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و (68) مسجدًا صيانة وترميمًا.

وأدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان ""الدين والوطن والإنسانية معا.. بناء لا هدم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق ضمن مبادرة "حق الوطن"، التى أطلقتها الوزارة فى جميع مساجد مصر، بدءًا من الجمعة الماضية ولمدة شهر كامل.

وافتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 18 مسجدًا، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد توسعة وتطويرًا، ومسجدان صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 343 مسجدًا، منها 275 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و68 مسجدًا صيانة.