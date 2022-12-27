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الأوقاف تخصص 100 مليون جنيه لأعمال البر فى شهر رمضان المقبل

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 01:17 م
الأوقاف تخصص 100 مليون جنيه لأعمال البر فى شهر رمضان المقبل لحوم صكوك وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف ، تخصيص 100 مليون جنيه لأعمال البر فى صورة لحوم إطعام وشنط غذائية توزع على الأسر الأولى بالرعاية فى شهر رمضان المبارك 1444هـ، وذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف.
 
وأعلن الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، عودة السماح بإقامة موائد الإفطار فى الملحقات المناسبة لذلك بإشراف إمام المسجد ومجلس الإدارة المعتمد لمن أراد ذلك.
 
وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، مساء اليوم:"عمار يا مساجد مصر .. ورمضان بجميع شعائره التراويح والتهجد والاعتكاف فضلا عن تكثيف دروس العلم والمقارئ القرآنية والابتهالات الدينية وموائد الإفطار".
 
وأعلن الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، السماح بإقامة الاعتكاف وصلاة التراويح وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى، ضمن استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان، وناقش القطاع الديني بوزارة الأوقاف اليوم السبت خطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان المبارك 1444هــ، مؤكدًا أن هناك خطة غير مسبوقة في الإعداد للشهر الكريم، من خلال تكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم المتنوعة، والابتهالات الدينية لكبار المبتهلين، مع تكليف المديريات الإقليمية بإعداد خطتها الرمضانية مبكرًا، على أن تتضمن إقامة الاعتكاف وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى.
 
وتابع رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم: "كما تم تكليف الإدارة المركزية للبر والأوقاف بإعداد خطتها لتوفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية، و300 طن لحوم في إطار مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، على أن توزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، بحيث تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك 1444هــ ".
 

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