افصل الكهرباء وانزل تحت الكنبة.. 10 وصايا وقت حدوث الزلزال

كتب محمود راغب

أعد المعهد القومى للبحوث الفلكية ، عددا من الوصايا والنصائح الهامة للمواطنين يجب اتباعها حال حدوث الزلازل ، وذلك للحفاظ على أنفسهم من أى تداعيات أو انهيارات قد تتسبب فيها الهزة الأرضية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى سجلت فيه محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد، اليوم الثلاثاء الموافق 2022/12/27 ، هزة أرضية علي بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور .

وينشر "اليوم السابع" لقرائه عدد من النصائح والوصايا التى يجب اتباعها عند حدوث الزلزال ، كما يلى :

1 - لا تستخدم المصاعد الكهربائية فقد تحدث انقطاعات كهربائية مفاجئة

2 - بعد الزلزال يجب متابعة الأخبار والارشادات التى تطلقها الجهات الرسمية من خلال وسائل الإعلام المتوفرة

3 - إذا كنت بالمدرسة يجب عدم الاندفاع على السلم لأن هذا قد يؤدى انهيار الدرج بل يرقد الطلبة تحت المقاعد حتى يتوقف الزلزال وعند الخروج إلى الفناء يكون هذا باتباع المدرس دون تدافع

4 - لو كنت على شاطئ البحر ابتعد عنه فورا خوفا من التعرض لموجات فيضانية ولا تذهب للشاطئ قبل 12 ساعة على الأقل

5 - لا تفزع وحاول التصرف بهدوء وعقلانية أينما كنت لحظة حدوث الزلزال

6 - قم بفصل الكهرباء والغاز

7 - ابتعد عن الأشياء غير المثبته كالخزائن والرفرف والنوافذ

8- أجلس أو تمدد تحت طاولة أو كنبة كبيرة الحجم

9 - إن كنت تقود سيارتك عند حدوث الزلزال فعليك التوقف فورا إلى جانب الطريق

10 - تجنب إيقاف المركبة تخت الجسور أو خطوط الضغط العالى



زلزال مصر وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد، اليوم الثلاثاء الموافق 2022/12/27 ، هزة أرضية علي بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور .

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية أن الهزة الأرضية كانت الساعة : 02:11:02 صباحاً بالتوقيت المحلي ، وبقوة 5 درجة علي مقياس ريختر ، وعلىخط العرض: 28.04 شمالا ، وخط الطول : 33.48 شرقا، والعمق: 9.61 كم .

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية ، إلى أنه قد ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.