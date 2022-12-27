افتتاح سوق بلانة الأسبوعى بأسوان لخدمة 20 ألف نسمة ضمن "حياة كريمة".. صور

أسوان -صلاح المسن

بدأ حصاد مشروعات حياة كريمة بأسوان ما بين إنهاء تطوير مدارس ومستشفيات ومحطات مياه شرب ومحطات صرف صحي ومشروعات وزارة التنمية المحلية، وكذلك مشروعات خدمية في كافة المجالات، حيث تمضي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" قدما، وتعد شاهد عيان على إنجازات الجمهورية الجديدة بقري ونجوع محافظة أسوان.

وتم افتتاح سوق بلانه الأسبوعى بمركز نصر النوبة، وذلك بعد الانتهاء من عملية الإحلال والتجديد للشركة المنفذة السوق والمدرج فى خطة قرية بلانة للإحلال والتجديد ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى.

وشهدت قرية بلنزانة بمركز نصر النوبة، مشروع إنشاء السوق الأسبوعى لقروى بلانة على مساحة 1800 م2 وبنسبة تنفيذ 100٪، وتم طرحه لتخصيصه للباعة والتجار كما يشمل السوق العديد من الخدمات منها 2 دورة مياه عمومية، ووصلت تكلفته إلى 4.5 مليون جنيه، بجانب كافتيريا واستراحات ومحل سيتم طرحهم قريباً ليتم تسكين المستفيدين على الفور .

وتم تطوير السوق الأسبوعي لأهالي قرى بلانه، وتم طرح السوق الأسبوعي فى مزاد علنى لصالح احد المواطنين، وقرية بلانة من القري المدرجة بمبادرة تطوير الريف المصري

ومن المشروعات الخدمية موقف سيرفيس سيارات الركاب بقروى بلانة، وصلت تكلفته إلى 4.3 مليون جنيه على مساحة ألف م2.

ومن المقرر أن يستوعب 30 سيارة ميكروباص وأتوبيس مدعم بكافة الخدمات الجماهيرية .وموقف السيرفيس لسيارات الركاب من المشروعات المهمة التي تستهدف القضاء علي العشوائية، حيث تخدم هذه المشروعات، أكثر من 20 ألف نسمة، بقرية بلانة وتوابعها بمركز نصر النوبة بعد انتهاء العمل بهذه المشروعات فى وقت قياسى ضمن 19 مشروعا لوزارة التنمية المحلية على مستوى مراكز ومدن المرحلة الأولى للمبادرة.

تجدر الإشارة إلي أن مشروعات وزارة التنمية المحلية بأسوان تشمل 7 أسواق، و6 مواقف للسيارات و6 نقاط إطفاء كمرحلة أولى للقضاء على المواقف العشوائية، والباعة الجائلين والإشغالات داخل المدن والقرى الرئيسية، وتمثل هذه المشاريع نقلة حضارية، حيث سيتم تشغيلهم فعلياً لتصبح ملموسة على أرض الواقع، ولتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشروعات للمواطن الأسوانى .

جدير بالذكر أن قري أسوان تشهد عمل يومي متواصل لإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى لتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن، وتمتد مشروعات "حياة كريمة" لكل القطاعات.

وجاري الانتهاء من العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية بكل قري ونجوع أسوان ودخولها الخدمة.

من ناحية أخري، يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقري بمراكز محافظة أسوان.

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف الجهود ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة، مع الاهتمام بتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية بمواقع العمل المختلفة، بجانب تنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان .

وتم التشديد على الالتزام بتوجيهات محافظ أسوان بتكثيف الجهود وعدم السماح بأى تهاون أو تقصير حيث يتم تغيير واستبدال المقاولين المنفذين لبعض المشروعات فى حالة رصد أى تباطئ فى التنفيذ ، مع ضرورة الاهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله فى محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن قري أسوان، تشهد عمل يومي متواصل لإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى لتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن.

من ناحية أخرى، يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقرى بمراكز محافظة أسوان .

كما شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة، مع الاهتمام بتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية بمواقع العمل المختلفة، بجانب تنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان .

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية، مع الاستماع لمطالب وآراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها، موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لإنهاء المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها، والاستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع ، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و 208 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من 239 مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه ، فيما جارى العمل فى 638 مشروع بتكلفة 15.8 مليار جنيه ، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروع بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى تنفيذها إلى 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.

وشمل حصاد المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري محافظة أسوان، الانتهاء من 516 مشروع فى كافة قطاعات العمل العام ، وجارى العمل فى 682 مشروعا، مع تنفيذ 233 قافلة طبية مجانية، استفاد منها حوالى 400 ألف مواطن ومواطنة ، بجانب تنظيم 474 ندوة تثقيفية ودورة تدريبية، وأيضاً تنفيذ 1140 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية استهدفت حوالى 58 ألف مواطن، بالإضافة إلى تنظيم 178 ندوة ولقاء جماهيرى ضمن مبادرة (لتسكنوا إليها)،وكذا إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 1857 مواطن ومواطنة .



افتتاح السوق رسميا



جانب من السوق الحضاري بقرية بلانة



سوق بلانة بمركز نصر النوبة



سوق بلانة